Türkgücü-Nachholspiel gegen Meppen kurz vor Weihnachten

Der DFB hat die ausgefallene Drittliga-Partie zwischen dem SV Meppen und Türkgücü München neu angesetzt.

München - Schlusslicht SV Meppen trägt das abgesagte Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München in der 3. Liga kurz vor Weihnachten aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, findet die Nachholpartie am 23. Dezember (17.00 Uhr/MagentaSport) statt.

Bei Meppen hatten sich nach Klubangaben zuletzt 13 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings war aufgrund der positiven Fälle zeitweilig in Quarantäne.