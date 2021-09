Türkgücü München: Ruman muss gehen, EM-Experte Hyballa neuer Trainer

Türkgücü reagiert auf den enttäuschenden Saisonstart und entlässt Coach Petr Ruman. Peter Hyballa übernimmt das Traineramt bei den Münchnern.

München – Was sich wohl Dresdens Aufstiegstrainer Alexander Schmidt und dessen Nachfolger Serdar Dayat nun denken?

Keine zehn Spieltage der neuen Drittliga-Saison dauerte es, bis der zu Saisonbeginn nach den Vorjahres-Trainern Schmidt und Dayat neu verpflichtete Trainer von Türkgücü schon wieder Geschichte ist – und ein Nachfolger auf der Matte steht. Servus Petr Ruman, Hallo Peter Hyballa!

Kothny: "Haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt "

"Nach den jüngsten Ergebnissen haben wir uns entschieden, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen", erklärte Geschäftsführer Max Kothny nach der 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende bei Waldhof Mannheim.

"Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Er bringt jahrelange nationale sowie internationale Erfahrung mit, nun wollen wir mit ihm den Weg zurück in die Erfolgsspur finden."

Hyballa möchte jeden Spieler weiterentwickeln und besser machen

Zu Vorgänger Ruman sagte Kothny: "Selbstverständlich bedanken wir uns bei Petr Ruman für seinen stetigen Einsatz sowie seine Leidenschaft und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft." Leider habe man beim Tschechen "sportlich nicht die Entwicklung gesehen, die wir uns zu diesem Zeitpunkt der Saison gewünscht haben."

Ab Dienstag wird nun der EM-Taktikexperte Hyballa die sportliche Verantwortung beim Verein von Investors Hasan Kivran übernehmen. "Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen", meinte Hyballa: "Es gilt aus den vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die in dieser ausgeglichenen, anspruchsvollen 3. Liga oben mitspielen kann. Ich freue mich auf die anstehende Aufgabe und darauf, mit der Mannschaft unsere ehrgeizigen Ziele in Angriff zu nehmen."

Mal sehen, wie lange er dafür wohl Zeit hat. .