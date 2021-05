Türkgücü München: Plesche bleibt, Fischer geht zum Club

Kilian Fischer verlässt Türkgücü München und wird beim FC Nürnberg in der kommenden Saison zweitklassig spielen.

Aufstieg in die 2. Liga: Kilian Fischer (l.).

München - Roman Plesche hat seinen Vertrag bei Türkgücü verlängert. Der 34-Jährige wird die sportliche Leitung des Drittligisten auch über die Saison hinaus übernehmen.

Fischer wechselt in die 2. Liga

Plesche, der im März 2020 die Stelle bei den Münchnern antrat, kümmert sich seitdem um die Kaderplanung sowie die sportlichen Belange rund um die Mannschaft. Kilian Fischer hingegen verlässt Türkgücü und wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg.

"Kilian will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, dabei möchten wir ihm natürlich keine Steine in den Weg legen. Wir bedanken uns bei Kilian für zwei starke Spielzeiten bei Türkgücü München inklusive eines Aufstiegs und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", verabschiedete Geschäftsführer Max Kothny den Spieler.