Trotz zwischenzeitlicher Führung: Türkgücü München verliert in Saarbrücken

München - Türkgücü München erlebt weiterhin eine wechselhafte Saison und unterliegt nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 (1:2).

Ohne Top-Mann Sercan Sararer starteten die Münchner durchaus vielversprechend in die Partie. Mit der ersten Chance erzielte Mittelstürmer Törles Knöll die frühe Führung (14.) für die Gäste. Doch diese sollte nicht lange halten.

Doppelschlag vor der Pause

Per Doppelschlag in der 26. und 32. Minute drehte Saarbrücken in Person von Pius Krätschmer und Sebastian Jacob die Partie. Kurz nach der Pause wurde Türkücü kalt erwischt. Minos Gouras traf in der 52. Minute zum 3:1-Endstand für Saarbrücken.

In der Tabelle belegen die Münchner aktuell mit zwölf Punkten Rang elf. Am kommenden Wochenende steht das Duell mit der Reservemannschaft von Borussia Dortmund an.