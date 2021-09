Sieg gegen BVB II: Türkgücü jubelt dank Hyballa und dem lieben Gott

Der Türkgücü-Trainer feiert gegen den BVB II einen Top-Einstand. Sercan Sararer glänzt.

München – Sowas nennt man wohl Traum-Einstand: Der neue Türkgücü-Trainer Peter Hyballa hat am Sonntag mit seiner Mannschaft im Olympiastadion einen 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund II gefeiert.

Alexander Sorge köpfte die "türkische Kraft" in der 42. Minute nach Maßflanke von Spielmacher Sercan Sararer in Führung. Philip Türpitz legte im zweiten Durchgang das 2:0 per Volleyabnahme hinterher, erneut hieß der Vorlagengeber Sararer (68.).

Türkgücü muss nach Anschlusstreffer zittern

"Die erste Halbzeit haben wir klar bestimmt - und hinterher musst du zum lieben Gott beten, dass du das 2:1 über die Zeit bekommst", meinte Hyballa nach seinem erfolgreichen Debüt bei Magenta Sport, denn: Türkgücü musste nochmal zittern. Die Zweitvertretung des BVB kam drei Spielminuten vor Ablauf der regulären Spielzeit zum Anschlusstreffer, konnte die dritte Saison-Pleite aber nicht mehr verhindern.

Einstand nach Maß für Türkgücüs neuen Trainer Hyballa

"Beim Gegentor stehen wir wie ein pinkelnder Hund", kritisierte Hyballa zwar in seiner unnachahmlichen Art, feierte dennoch einen Einstand nach Maß. Türkgücü liegt nun mit 15 Punkten aus zehn Partien auf Platz zehn der Drittliga-Tabelle und damit schon wieder mittendrin im Geschäft: Die Hyballa-Elf trennen nur zwei Punkte von Aufsteiger Viktoria Berlin auf Rang zwei.