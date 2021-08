Partie gegen Havelse: Türkgücü München will den nächsten Aufsteiger besiegen

Nach dem 3:0 gegen Freiburg II will Trainer Petr Ruman den nächsten Aufsteiger schlagen.

München/Garbsen - Gegen den einen Aufsteiger ist Türkgücü mit einem letztlich klaren 3:0-Sieg ins Rollen gekommen, nun wartet der nächste Neuling. Nach dem Duell mit dem SC Freiburg II am Wochenende muss die Mannschaft von Trainer Petr Ruman am Mittwoch beim TSV Havelse antreten (19 Uhr).

Wird Türkgücü zum Lehrgeld-Einsammler?

Auf den ersten Blick eine mehr als machbare Aufgabe, denn das Schlusslicht hat bisher alle vier Saisonspiele verloren (0:7 Tore). Überhaupt muss sich so ein Aufsteiger in einer höheren Liga anfangs erst zurechtfinden und lernen, sich für ansprechende Leistungen zu belohnen, wie ein altbekanntes Fußball-Gesetz besagt. Avanciert Türkgücü gar zum Lehrgeld-Einsammler?

"Wenn du als Aufsteiger in die Dritte Liga kommst, dann wirst du automatisch als Außenseiter abgestempelt", weiß Trainer Ruman zwar, warnt aber gerade deshalb: "Havelse macht mit den Mitteln, die sie haben, einen sehr guten Job."

Gerade Kreativ-Kicker wie Sercan Sararer werden sich wohl nicht unbedingt auf den Neuling freuen. "Das ist eine Mannschaft, die in den Zweikämpfen sehr unangenehm ist. Sie werden natürlich versuchen, uns in einem gewissen Maße die Lust am Fußballspielen zu nehmen", sagte Ruman und forderte "Widerstandfähigkeit". Können Sararer und Co. die zeigen, steht dem Lehrgeld nichts im Wege.