Offiziell! Türkgücü stellt den Spielbetrieb zum Ende des Monats ein

Das Aus von Türkgücü München ist besiegelt! Der Drittligist muss den Spielbetrieb Ende März 2022 einstellen.

München – Jetzt ist es fix! Türkgücü München muss den Spielbetrieb in der 3. Liga mit Ablauf des Monats März 2022 einstellen. Dies gaben der Drittligist am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

"Eine weitere Aufrechterhaltung des Spielbetriebs wäre nur durch Bereitstellung neuen Kapitals von dritter Seite möglich gewesen. Die zu erwartenden Einnahmen aus dem Spielbetrieb bis Saisonende können die laufenden Kosten bei weitem nicht decken", erklärt Geschäftsführer Max Kothny: "Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte leider kein neuer Investor gefunden werden."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Kein Spiel mehr für Türkgücü in der 3. Liga

So habe der hohe Punktabzug, der vom DFB auferlegt wurde, die Investoren-Suche zusätzlich erschwert. "Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Das hat auch potenzielle Geldgeber beeindruckt, die jedoch schlussendlich durch das hohe Risiko eines Abstiegs in Folge des drohenden Punktabzugs abgeschreckt wurden", so Kothny.

Aufgrund der aktuellen Länderspielpause bestreitet Türkgücü somit kein Punktspiel mehr in der 3. Liga. Wie es in der kommenden Spielzeit 2022/23 für die Münchner weitergehen wird, stellt sich in den kommenden Wochen heraus.