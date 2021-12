Lautern fordert Türkgücü München: "Eine der formstärksten Mannschaften"

Beendet Türkgücü gegen Kaiserslautern den Sieglos-Fluch? Der Gegner kommt mit ordentlich Rückenwind in die Landeshauptstadt.

München - Mühsam ernährt sich das Türkgücü-Eichhörnchen. Nach Peter Hyballas Rauswurf hat Interimstrainer Alper Kayabunar die Sieglos-Serie des Teams von Spielmacher Sercan Sararer und Co. auf sechs Partien ohne Dreier ausgebaut. Nun sollen am Freitagabend (19 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern endlich drei Punkte her.

Türkgücü gegen Kaiserslautern: "Wir wissen um unsere eigene Qualität"

"Wir haben beim 2:2 gegen Zwickau einen Punkt geholt, in Berlin 0:0 gespielt und kein Tor kassiert. Jetzt müssen wir nur noch eines schießen und das Spiel im letzten Drittel verbessern", sagte Kayabunar vor dem Duell mit den Roten Teufeln und warnte vor dem Gegner: "Kaiserslautern ist momentan eine der formstärksten Mannschaften der Liga, das beweisen auch die Ergebnisse der letzten Wochen." Der FCK hat in den letzten vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden errungen.

Trotz der schweren Aufgabe redete Kayabunar seine Mannschaft stark: "Wir wissen um unsere eigene Qualität und wir denken, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben." Was der Tabellen-16. (20 Punkte) gegen den Sechsten (29 Zähler) nun unter Beweis stellen muss.