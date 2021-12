Fix! Andreas Heraf wird neuer Trainer vorn Türkgücü München

Die Trainersuche bei Türkgücü München hat ein Ende. Der Österreicher Andreas Heraf übernimmt den Drittligisten und tritt damit die Nachfolge von Interimstrainer Alper Kayabunar an.

München - Andreas Heraf wird neuer Trainer von Türkgücü München. Dies teilte der Drittligist am Montag mit.

"Ich freue mich, heute mit Andi Heraf unseren neuen Cheftrainer vorzustellen. Er wird Goran Djuricin als Co-Trainer mitbringen und hoffentlich neue Impulse zum Trainingsstart mit dem Trainingslager am 2. Januar mit in die Mannschaft bringen, damit wir uns aus unserer aktuellen Lage befreien und Ergebnisse erzielen können", wird Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny in der Mitteilung zitiert.

Bei Türkgücü tritt der 54-Jährige die Nachfolge von Interimstrainer Alper Kayabunar an, der im November auf den geschassten Peter Hyballa folgte. Seinen Einstand wird Heraf am 15. Januar beim Auswärtsspiel gegen den Halleschen FC geben, schon eine Woche später steht mit dem Stadtderby gegen den TSV 1860 das erste große Highlight für den Österreicher an.

Neuer Trainer von Türkgücü München: Andreas Heraf

Andreas Heraf verfügt über viel Erfahrung

Heraf blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Der Ex-Nationalspieler gewann mit Rapid Wien insgesamt drei Mal die österreichische Meisterschaft und wurde zwei Mal österreichischer Cupsieger, ein Mal davon mit dem FC Kärnten. 1998 nahm er zudem mit Österreich bei der Weltmeisterschaft in Frankreich teil.

Nach seiner Spielerkarriere trainierte der 54-Jährige unter anderem mehrere Jahre diverse österreichische U-Nationalmannschaften. Zuletzt war er Trainer beim SV Ried, von dem er erst im November entlassen wurde.