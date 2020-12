Dämpfer für Türkgücü München: Niederlage beim KFC Uerdingen

Im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze muss Türkgücü München einen Rückschlag hinnehmen. Beim KFC Uerdingen setzt es eine ärgerliche Niederlage.

München - Am 15. Spieltag der 3. Liga verliert Türkgücü München mit 0:1 (0:1) beim KFC Uerdingen. Im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze setzt es damit vorerst einen Dämpfer.

Türkgücü nutzt seine Chancen nicht

Die kriselnden Uerdinger gehen in der 26. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Heinz Mörschel in Führung. Die Münchner kommen zwar zu kleinen Möglichkeiten, lassen allerdings im Abschluss die Zielstrebigkeit vermissen.

In der zweiten Halbzeit können die Krefelder den Sack zu machen, vergeben aber beste Torchancen. Auf der anderen Seite trifft Türkgücüs Sararer kurz vor Schluss nur den Außenpfosten. Für die Münchner geht es bereits am Dienstag weiter, dann kommt der Hallescher FC in die Landeshauptstadt.