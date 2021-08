3:0 bei Aufsteiger Havelse: Türkgücü feierte zweiten Saisonsieg

Nach drei Remis in den ersten drei Spielen scheint Türkgücü endgültig in der neuen Saison angekommen zu sein. Am Mittwoch feierte das Team von Trainer Petr Ruman einen 3:0-Sieg bei Aufsteiger TSV Havelse.

25. August 2021 - 23:05 Uhr | AZ

Türkgücü feierte am Mittwochabend seinen zweiten Saisonsieg. © IMAGO / Oryk HAIST

Hannover - Türkgücü kommt langsam ins Rollen. Am Mittwochabend setzten sich die Münchner mit 3:0 bei Aufsteiger TSV Havelse durch und feierten ihren zweiten Sieg in Folge. Sliskovic sorgt für die frühe Führung Türkgücü erwischte einen Traumstart: Nach einer kurz ausgeführten Ecke servierte Kuhn eine Flanke exakt auf Angreifer Sliskovic, der quasi ungehindert zur 1:0-Führung einköpfen konnte (6. Minute). Gut 15 Minuten später verschaffte sich sich mit einer schönen Finte etwas Raum an der Grundlinie und passte einmal quer durch den Sechzehner, wo Rechtsverteidiger Kuhn eingelaufen kam und den Ball eiskalt ins linke Eck schob. In der 80. Minute sorgte Vrenezi nach Vorlage von Hottmann für den 3:0-Endstand. Nach drei Remis in den ersten drei Spielen scheint Türkgücü nun also endgültig in der neuen Saison angekommen zu sein. Mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen belegt das Team von Trainer Petr Ruman nun Platz sieben, am kommenden Samstag empfangen die Münchner den VfL Osnabrück.