2:4-Niederlage in Freiburg: Heraf-Einstand bei Türkgücü geht in die Hose

Nächste Niederlage für Türkgücü München: Am Dienstagabend setzte es beim Debüt des neuen Trainers Andreas Heraf eine 2:4-Niederlage beim SC Freiburg II.

Freiburg - Dieses Debüt hätte sich Andreas Heraf wohl anders vorgestellt: Am Dienstagabend saß der Österreicher erstmals als Trainer von Türkgücü auf der Bank - und musste beim SC Freiburg gleich eine 2:4-Niederlage einstecken.

Noah Weishaupt brachte die Breisgauer in der 21. Minute in Führung. Zwar gelang es Türkgücü, die Partie durch einen Doppelschlag von Alexander Sorge (64.) und Sinan Karweina (70.) zu drehen, doch in der Schlussphase legte Freiburg nochmal nach: In der 85. Minute besorgte Enzo Leopold den erneuten Ausgleich, bevor Vincent Vermeij (90.+1) und erneut Weishaupt (90.+5) für den 4:2-Endstand sorgten.

Die sportliche Lage wird für Türkgücü nun immer dramatischer. Von den vergangenen zwölf Spielen konnten die Münchner nur eines gewinnen, aktuell belegt man mit 21 Punkten den 17. Tabellenplatz.