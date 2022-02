0:2 in Duisburg: Türkgücü verliert das Kellerduell

Der ohnehin arg gebeutelte Drittligist Türkgücü München hat das Duell der Kellerkinder beim MSV Dusiburg am Samstag mit 0:2 (0:1) verloren.

Der Duisburger John Yeboah scheitert an Türkgügücs Keeper Michael Wagner.

München - "Ich hätte gedacht, dass die Nachricht gestern besser verkraftet werden würde, aber dem war nicht so", sagte Türkgücüs Trainer Andreas Heraf nach der Partei bei "Magenta Sport" - seine Schützlinge hatten bei der 0:2-Niederlage in Duisburg offensichtlich mit der Last des Elf-Punkte-Abzuges zu kämpfen.

John Yeboah schwingt sich zu Duisburger Matchwinner auf

Zu allem Überfluss fiel auch noch Torwart Franco Flückiger aus der in den letzten Wochen eine Stütze der Elf gewesen war, und wurde durch den Drittliga-Debütanten Michael Wagner vertreten. Auch Sercan Sarerer - er hatte unter der Woche noch den 2:0-Endstand gegen die Münchner Löwen erzielt - stand nicht im Kader.

Die Türkgücü-Elf tat sich schwer, die Duisburger vom Tor wegzuhalten - vor allem der quirlige John Yeboah verschaffte sich immer wieder Räume und entscheidende Vorteile.

Stoppelkamp trifft doppelt gegen Türkgücü

Schließlich wusste sich Paterson Chato gegen den schnellen Yeboah nur noch mit einem Foul zu helfen, und Moritz Stoppelkamp verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 für den MSV (21.)

Zwar kamen die Münchner mit neuer Frische aus der Kabine, überzeugender und selbstbewusster wirkten aber weiterhin die Duisburger.

Das spielentscheidende 2:0 bereitete dann erneut Yeboah vor, der sich den Ball in der eigenen Hälfte holte und seinen Gegenspielern über die linke Seite davoneilte. Über Umwege landete der Ball bei Stoppelkamp, der aus knapp elf Metern zum zweiten Mal traf (55.).