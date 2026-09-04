Zwei Junglöwen als Lichtblicke: "Schon die ganze Saison gezeigt, dass er Führungsqualitäten hat"

Trotz der jüngsten Pokal-Pleiten sieht Trainer Alper Kayabunar zwei Lichtblicke. Die Youngsters Lasse Faßmann und Fabio Wagner wissen zu überzeugen – jetzt sind auch die Routiniers gefordert.

04. September 2026 - 15:40 Uhr

Da geht es lang: Lasse Faßmann wächst in die Rolle des Defensivchefs beim TSV 1860. © IMAGO/Fotostand / Schäfer