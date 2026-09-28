Heimtrikot schnell ausverkauft: Giesinger unterschätzen Ansturm der Fans

Der Fanshop an der Grünwalder Straße öffnet nur noch gelegentlich. Nach AZ-Informationen ist zeitlich noch nicht absehbar, wann der Stammverein diesen übernehmen wird.

Die Öffnungszeiten des Fanshops an der Grünwalder Straße wurden in den vergangenen Wochen minimiert.

Während der TSV 1860 auf dem Platz an der Grünwalder Straße trainiert, sind die Lichter im Fanshop oft aus. Die Öffnungszeiten wurden zuletzt maximal minimiert. Die Sondertrikots zum Oktoberfest hängen einsam im Laden. Einen Käufer werden nur vereinzelt welche finden.

TSV 1860 hat 20.000 Trikots in erstem Schwung bestellt

Nicht zwingend wegen des Designs. Nein, der Löwe wird darin in der Regionalliga nie auflaufen. Der Stammverein der Giesinger hat seit dem Insolvenz-Knall seine eigenen Jerseys. Und vertreibt diese auch in seinem Online-Shop. So wandern die Einnahmen nicht mehr an die Merchandising GmbH, die Investor Hasan Ismaik gehört. Ein weiterer Grund, warum der Laden gemieden wird.

Die Erlöse aus den Trikots bilden wichtige Einnahmen für die neue Spielbetriebs-GmbH. Insgesamt 20.000 Heim- und Auswärtstrikots hat der Löwe in einem ersten Schwung bestellt. Das macht bei Kosten von 79 Euro ohne Beflockung einen Umsatz von rund 1,58 Millionen Euro. Davon müssen jedoch noch unter anderem die Herstellungskosten und Steuern abgezogen werden.

Ist derzeit ausverkauft: Das Heimtrikot des TSV 1860, das hier Fabio Wagner trägt. © IMAGO

Löwen rechneten nicht mit derartigem Ansturm auf Heimtrikot

Mit anderen Worten: Der Gewinn fällt deutlich geringer aus. Verkauft sind die Jerseys alle noch nicht. Während das Heimtrikot binnen weniger Stunden ausverkauft war – nach AZ-Informationen rechneten die Giesinger mit einem derartigen Ansturm nicht – scheint die Auswärtskleidung nicht ganz so beliebt zu sein.

Noch sind fast alle Standardgrößen im Online-Shop verfügbar. Der Löwe hofft, dass in den nächsten drei Wochen neue Heimtrikots folgen. Noch länger könnte es dauern, bis diese auch wieder im Fanshop an der Grünwalder Straße zu kaufen sind. Beim TSV 1860 geht man, wie die AZ erfuhr, davon aus, dass dieser, wie auch die anderen Läden noch länger von der HAM-Seite betrieben werden könnte.

Übernahme der Fanshops zeitlich nicht absehbar

Es ist aktuell zeitlich nicht absehbar, wann der Stammverein seine Läden übernehmen kann. Heißt: Noch müssen sich die Fans gedulden, bis sie sich an ihren gewohnten Orten mit Fanartikeln eindecken können.