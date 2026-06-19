Zähes Ringen um 1860-Zukunft: Selbst das Horror-Szenario Kreisliga droht noch

Die Mitgliederversammlung am Sonntag steht im Schatten des Existenzkampfs der Löwen: Noch ist keine Einigung der Gesellschafter in Sicht und auch der DFB lässt sich mit seiner Entscheidung viel Zeit.

19. Juni 2026 - 18:18 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr. © IMAGO/Frank Hoermann