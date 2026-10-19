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"Wunderschön" oder "überladen"? Neue 1860-Trikots feiern Premiere, Auslieferung läuft

Beim 2:4 gegen den FC Bayern II lief der TSV 1860 erstmals im auf Wunsch der Fans weiterentwickelten Heimtrikot des neuen Ausrüsters Societas auf. Die Auslieferung der Leiberl lief verspätet an.
Matthias Eicher |
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Michael Eberwein, Rron Gosalci und Eric Uhlmann (v.l.) im weiterentwickelten 1860-Heimtrikot. Deutlich zu erkennen sind Spielername auf dem Rücken sowie die leicht nach innen versetzten Logos von Ausrüster und Klub auf der Brust.
Michael Eberwein, Rron Gosalci und Eric Uhlmann (v.l.) im weiterentwickelten 1860-Heimtrikot. Deutlich zu erkennen sind Spielername auf dem Rücken sowie die leicht nach innen versetzten Logos von Ausrüster und Klub auf der Brust. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Gegen den FC Bayern II (2:4) trug der TSV 1860 am Sonntag erstmals sein auf Wunsch der Fans weiterentwickeltes Heim-Trikot des neuen Ausrüsters Societas mit leicht nach innen versetzten Logos auf der Brust und den Namen der Spieler auf dem Rücken. Bislang hatten lediglich der Vereinsname und das neue Giesinger Motto "Football for the People" (übersetzt: Fußball für das Volk) die Rückseite geziert. Die ersten Fan-Reaktionen reichten von "wunderschön" bis "überladen". Ebenfalls Premiere feierten zudem die Nummern auf den Hosen sowie die neuen Aufwärmshirts.

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Angesichts des Neustarts mit einer neuen Fußball-Firma war die verzögerte Trikot-Produktion und -Auslieferung zunächst nachvollziehbar, hatte sich dann aber in die Länge gezogen. Die Giesinger hatten im Vorfeld des Lokalduells verkündet, dass die ersten tausend bestellten Heimtrikots an die Fans geliefert werden. Die ersten davon waren am Sonntag im Grünwalder Stadion gesichtet worden.

Lasse Fassmann im neuen weißen Aufwärmshirt des TSV 1860 von Ausrüster Societas, auf den Hosen prangen nun auch die Spielernummern.
Lasse Fassmann im neuen weißen Aufwärmshirt des TSV 1860 von Ausrüster Societas, auf den Hosen prangen nun auch die Spielernummern. © IMAGO/Heike Feiner

"Die gesamte Umsetzung fand in diesem Sommer unter enormem Zeitdruck statt und leider konnten wir unsere ambitionierten Lieferungsziele nicht einhalten", gestand der TSV 1860 am Freitag in einer Mitteilung: "Dass wir diesen Zeitplan nicht einhalten konnten, ärgert uns genauso wie euch." Gründe seien "logistische Probleme bei Transport und Zoll" gewesen.

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