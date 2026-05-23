Würzburger Kickers holen Landespokal gegen die Löwen

Die Würzburger Kickers und 1860 München haben sich die DFB-Pokal-Teilnahme schon vor dem Landesfinale gesichert. Wer den Cup mit nach Hause nehmen darf.

Würzburg

Die Fußballer des TSV 1860 München haben nach einer enttäuschenden Drittliga-Saison auch einen Erfolg im bayrischen Landespokal verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag im Finale in Würzburg bei den gastgebenden Kickers im Elfmeterschießen mit 2:4, nachdem es zum Ende der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte.

Der Norweger Sigurd Haugen erzielte vor über 10.000 Zuschauern am Dallenberg die Führung für die Löwen in der 38. Minute. Der Würzburger Regionalliga-Aufstiegskandidat hatte Pech, als Jermain Nischalke nur den Pfosten traf (57.). Tarsis Bonga gelang aber in der 89. Minute der verdiente Ausgleich gegen unsichere Münchner.

Beide Teams waren schon vorher für den DFB-Pokal qualifiziert: Würzburg als Amateurmeister von Bayern, 1860 dadurch über den Landespokal.