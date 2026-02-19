Das Heim-Trikot des TSV 1860 wird zum schönsten Leibchen im deutschen Profifußball gewählt.

Wenn die Löwen mal wieder an der Spitze stehen: Der TSV 1860 hat das "Heim-Trikot-Turnier 2025/26" gewonnen. In einer Umfrage des Internet-Portals "Die falsche 9" setzte sich das weiß-blaue Heim-Jersey der Sechzger im Finale mit 11.823 zu 6785 Stimmen gegen das Trikot von Bundesligist Eintracht Frankfurt durch. Das Trikot-Turnier, das auch die schönsten Auswärts- und Ausweich-Jerseys sucht, wurde bereits zum 16. Mal veranstaltet, die Sechzger konnten sich dabei zum ersten Mal durchsetzen.

"Wow, damit hätten wir nicht gerechnet! Was für ein Brett von Jaime Cañas Muñoz & Joma Sport", schrieb Georg Hochedlinger, Marketing-Boss der Blauen, bei "LinkedIn" über die Prämierung des neuen Trikots des spanischen Ausrüsters Joma: "Bei der Wahl zum schönsten Heimtrikot aller drei Bundesligen mit insgesamt mehr als 848.682 abgegebenen Stimmen haben sich unsere Löwen im Finale gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt und Platz 1 erreicht! Die Strahlkraft des Vereins aus allen Gesellschaftsschichten ist einzigartig und der Mythos lebt mehr denn je!"

1860-Heimtrikot war im Sommer zwischenzeitlich ausverkauft

Die Sechzger, die im Sommer zu Saisonbeginn im Fanshop einen wahren Run auf das Trikot bis zum zwischenzeitlichen Ausverkauf erlebt hatten, seien laut Hochedlinger nicht zuletzt deshalb "für viele Unternehmen ein spannender Partner" und hätten sportlich wie wirtschaftlich große Ziele: "Wir haben jedenfalls noch viel vor, auf und abseits des Platzes. Auf geht’s, Löwen!"

In der Vorsaison 2024/25 wurde das Leiberl von Bundesligist SV Werder Bremen zum Sieger gekrönt. Zur Wahl stehen jeweils alle 54 Trikots der drei Profiligen des deutschen Fußballs. Das Trikot-Turnier des Portals ging in der laufenden Spielzeit ins sechste Jahr. Die vorherigen 15 Ausgaben brachten 12 verschiedene Sieger hervor. Der VfB Stuttgart, Hansa Rostock und der 1. FC Nürnberg konnten schon zwei Mal den Sieg einfahren.