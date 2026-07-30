Nach Bekanntgabe des Hauptsponsors: TSV 1860 will am Freitag die neuen Trikots präsentieren

"Dialog Versicherungen" wird der neue Hauptsponsor des TSV 1860. Dieser will sich in sportliche Entscheidungen nicht einmischen.

30. Juli 2026 - 17:16 Uhr

Freut sich über das Sponsoring von Versicherer "Dialog": Präsident Gernot Mang. © IMAGO