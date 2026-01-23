Wolfram-Abgang? Was 1860-Coach Kauczinski über das Wechselgerücht sagt

Maximilian Wolfram kommt beim TSV 1860 in den vergangenen Wochen nur noch zu Kurzeinsätzen. Zuletzt kamen Gerüchte über einen Wechsel im Winter auf. Trainer Markus Kauczinski äußert sich.

Wird der TSV 1860 im Winter-Transferfenster den ein oder anderen wechselwilligen Spieler verlieren? Nachdem Offensivspieler Maximilian Wolfram kürzlich im Training der Löwen aufgrund von muskulären Problemen gefehlt hatte, wieder mittrainierte und plötzlich wieder passen musste, reimten sich einige Trainings-Kiebitze der Blauen zusammen, dass der 28-Jährige, dessen Vertrag am 30. Juni auslaufen wird, schon jetzt gehen könnte. Jedenfalls würde der TSV nur noch jetzt eine (kleine) Ablöse für den Spieler bekommen.

Nach AZ-Informationen ist Wolfram tatsächlich mit seiner Rolle als Reservist unzufrieden, was dem gebürtigen Zwickauer angesichts seiner Bilanz von acht Toren und vier Assists in der Vorsaison auch nicht übel zu nehmen ist.

Allerdings konnte sich der flexible Angreifer in der laufenden Spielzeit noch nicht ins Rampenlicht spielen: Während er unter Ex-Trainer Patrick Glöckner noch fünf Startelfeinsätze für sich verbuchen konnte, reichte es in den vergangenen Wochen nur zu Kurzeinsätzen.

Wolfram-Abgang? Das sagt Trainer Kauczinski

Und was sagt Cheftrainer Markus Kauczinski zur Rolle Wolframs und etwaigen Wechselabsichten? "Weder der Spieler, noch sein Berater sind auf uns zugekommen", sagte der 55-Jährige am Freitag auf AZ-Nachfrage und erklärte lapidar: "Maxi war krank."

Ob es überhaupt zu Abgängen kommt, nachdem auch Stürmer Justin Steinkötter (26), der nur sechs zumeist kurze Einsätze im Löwen-Trikot absolvieren durfte, zu den unzufriedenen Sechzgern gehören dürfte? Kauczinski dazu: "Ich habe auch von anderen Spielern bisher nichts gehört."