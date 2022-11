Wörthersee-Cup live: TSV 1860 gegen Hertha BSC im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 testet im Rahmen des Wörthersee-Cups gegen Hertha BSC. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel am Samstag live sehen können.

München - Ehe es für den TSV 1860 in einen zweiwöchigen Urlaub geht, nehmen die Löwen noch an einem Turnier in Österreich statt. Im Rahmen des Wörthersee-Cups trifft die Mannschaft von Michael Köllner am Samstag zunächst auf Hertha BSC.

Zudem stehen sich auch York United FC und Gastgeber Austria Klagenfurt gegenüber. Die Gewinner der Duelle spielen am Sonntag das Finale, die Verlierer treffen im Spiel um Platz drei aufeinander.

Anpfiff der Partie der Löwen gegen Hertha BSC ist am Samstag (19. November) um 16 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Berlin im Free-TV?

Ja! Die Löwen haben mit München TV und Niederbayern TV eine neue Partnerschaft geschlossen. Die Kooperation startet mit der Live-Übertragung des Wörthersee-Cup aus Klagenfurt.

TSV 1860 gegen Hertha BSC im Löwen-TV

Zudem können Sie die Partie wie gewohnt auch live im klubeigenen YouTube-Kanal Löwen-TV sehen.

TSV 1860 gegen Hertha BSC im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Berlin können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.