"Wird seinen Rahmen bekommen": Plant der TSV 1860 eine emotionale Abschiedsfeier für Verlaat?

Der verletzte Kapitän der Löwen muss zum Saisonende gehen. Seine Verdienste sind unbestritten. Deshalb bekommt er noch einen großen Rahmen.

Jesper Verlaat verlässt den TSV 1860 nach vier Jahren ohne weiteren Einsatz. Das gab Trainer Markus Kauczinski vor dem letzten Heimspiel der Löwen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den FC Ingolstadt bekannt. Der Niederländer steht seit September wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung. "Ich gehe nicht davon aus, dass er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt. Er reagiert auf jede Belastung. Ein lockerer Lauf ist möglich, aber keine Ballarbeit", sagte Kauczinski.

Kauczinski: "Nur begrenzten Platz für Verabschiedung"

Verlaat war jahrelang das Gesicht der Löwen. Deshalb soll der Kapitän auch entsprechend verabschiedet werden. "Wir werden leider nur einen begrenzten Platz für die Verabschiedung haben. Sie ist um 13.40 Uhr vorgesehen. Jesper Verlaat wird aber seinen Rahmen noch bekommen. Wir haben ihm angeboten, dass wir das noch machen können", sagte Pressesprecher Rainer Kmeth. Man werde sich in der nächsten Woche zusammensetzen und besprechen, wie eine Verabschiedung aussehen könnte. "Es soll ja auch das sein, was er möchte", betonte Kmeth.