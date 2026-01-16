"Wird einen großen Sponsor benötigen": Das ist die Lösung von OB Dieter Reiter für das Grünwalder Stadion

Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt sich zuversichtlich, die geplante Ertüchtigung des Grünwalder Stadions in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Doch was wird aus den Bayern-Amateuren, wenn 1860 nach dem Reiter-Plan Herr im Haus wird?

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. © Daniel Loeper