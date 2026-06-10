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Wird der Abstieg doch noch verhindert? Diesen spektakulären Plan verfolgen Ismaik und Gauweiler

Der erbitterte Kampf um die Löwen hat die nächste Eskalationsstufe erreicht: Der Investor hat mit Peter Gauweiler einen Star-Juristen engagiert, um gegen die Kündigung vorzugehen - und den Zwangsabstieg.
Krischan Kaufmann |
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Prominente Unterstützung für Hasan Ismaik: Star-Jurist Peter Gauweiler soll den Jordanier im Kampf gegen den e.V. anwaltlich vertreten.
Prominente Unterstützung für Hasan Ismaik: Star-Jurist Peter Gauweiler soll den Jordanier im Kampf gegen den e.V. anwaltlich vertreten. © IMAGO/Ulrich Wagner

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