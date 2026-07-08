Wird Bender zum Bierofka? TSV 1860 führte mit Ex-Bundesliga-Profi noch keine konkreten Gespräche

Nach dem Rücktritt von Sven Bender als Trainer der Spielvereinigung Unterhaching kursieren Gerüchte um ein Comeback zum TSV 1860. Konkrete Gespräche zwischen Verein und dem Ex-Bundesliga-Profi gab es aber bisher nicht.

08. Juli 2026 - 18:01 Uhr

Verlässt die Spielvereinigung Unterhaching: Sven Bender. © IMAGO