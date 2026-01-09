Beim 4:1-Testspielsieg des TSV 1860 gegen den FC Winterthur verletzt sich Youngster Sean Dulic. Der Innenverteidiger wird ausfallen.

Generalprobe geglückt, aber teuer bezahlt. Der TSV 1860 gewinnt am Freitagnachmittag das einzige Testspiel in Belek souverän mit 4:1 gegen den FC Winterthur. "Es war von Anfang bis zum Ende ein guter Auftritt in allen Spielphasen", resümierte Cheftrainer Markus Kauczinski, der zu Beginn neben Kevin Volland und Patrick Hobsch auf David Philipp setzte.

Kauczinski: "Es ist etwas am Muskel"

Das zahlte sich schon nach wenigen Minuten aus. Philipp sorgte mit einem schönen Abschluss in die lange Ecke für die Münchner Führung. Es war nicht die einzige Aktion, mit der er sich für die Startelf gegen Rot-Weiss Essen empfahl. Nicht auf dem Platz stehen wird am kommenden Samstag dagegen Youngster Sean Dulic.

Der Innenverteidiger verletzte sich beim Stand von 2:1, Patrick Hobsch hatte nach einem Freistoßtor von Andre Hunziker für die erneute Führung gesorgt, kurz vor der ersten Pause, musste direkt vom Gelände gefahren werden. "Es ist etwas am Muskel", gab Kauczinski auf AZ-Nachfrage ein Update: "Wie stark es ist, können wir erst nach dem MRT sagen, aber er wird gegen Essen ausfallen."

Reist mit drei Verletzten im Gepäck zurück nach München: Sechzig-Trainer Markus Kauczinski. © sampics

Schiedsrichter hat keine Karten dabei

Bitter: Nach Kapitän Jesper Verlaat und Manuel Pfeifer ist Dulic der dritte Löwe, der sich im Trainingslager eine Muskelverletzung zuzog und mindestens im ersten Heimspiel des Jahres ausfällt. Für Dulic wird wohl Raphael Schifferl, wie auch gegen Winterthur, spielen. Der Österreicher ließ im Verbund mit seinen Teamkollegen in Belek hinten nichts mehr anbrennen.

Vorne sorgten Kevin Volland und Maximilian Wolfram für die Entscheidung. Kurios: Obwohl es gegen Ende der Partie ruppiger herging, konnte Schiedsrichter Resul Dede keine Verwarnung aussprechen. Der Unparteiische hatte keine Karten dabei. . .