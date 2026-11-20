Das Adventssingen in der Stehhalle des Grünwalder Stadions ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, die auch heuer wieder stattfindet. Und für dieses Jahr haben sich die Veranstalter etwas Großes vorgenommen.

Heuer findet das Giesinger Adventssingen im Grünwalder Stadion bereits zum zwölften Mal statt. (Archivbild)

Alle Jahre wieder laden die Freunde des Sechz‘ger Stadions e.V. und die Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. zum gemeinsamen Giesinger Adventssingen in der Stehhalle des Stadions an der Grünwalder Straße ein, heuer bereits zum zwölften Mal.

Dieses Jahr findet es am Samstag, 12. Dezember 2026 statt. Einlass ist um 15.45 Uhr, das Vorprogramm mit Alphorn- und Blasmusikklängen beginnt um 16.15 Uhr und ab 17 Uhr werden dann statt Fangesängen weihnachtliche Melodien angestimmt.

Zum gemeinsamen Singen sind übrigens nicht nur Löwen-Fans eingeladen, "sondern generell alle Münchner Bürger und ganz besonders die Nachbarn aus dem Viertel", so Martin Scherbel, der Vorsitzende der Freunde des Sechz´ger Stadions.

Löwen-Präsident Mang: "Wir wollen die Stehhalle voll machen"

Und für dieses Jahr hat man sich Großes vorgenommen, denn man möchte den Rekord aus dem Vorjahr, als sich rund 2500 Sängerinnen und Sänger im Grünwalder Stadion eingefunden haben, toppen.

"Wir wollen die Stehhalle voll machen", kündigt 1860-Präsident Gernot Mang im Vorfeld erwartungsvoll an. Für dieses Ziel bedarf es dann aber 4000 Besucher, womit man den Vorjahresrekord quasi pulverisieren würde.

Dieses Jahr will man beim Adventssingen die gesamte Stehhalle voll bekommen – das wäre ein neuer Teilnehmerrekord. (Archivbild) © Renate Feil /M.i.S.

Mang hat auch einen Plan, wie man diese Besucherzahl erreichen will: "Nehmt Freunde, Bekannte und Nachbarn mit und lasst uns alle gemeinsam das unvergleichliche Flair beim Adventssingen erleben."

Wie schon bei den letzten Adventssingen sind auch diesmal wieder die Sechzger-Musikanten und die Blasmusiker der Musik-Sparte der Löwen am Start. Zudem sind erneut der Bud Spenzer Heartchor und die Punk-Band Rauschangriff, die dem Adventssingen seit seiner Einführung im Jahr 2013 die Treue hält, dabei.

Zwei Premieren beim diesjährigen Adventssingen

Seine Premiere beim Giesinger Adventssingen feiert dieses Jahr der Kinderchor der Montessori-Schule an der Balanstraße. Der sorgt auch dafür, dass beim Adventssingen ein neues Weihnachtslied angestimmt wird: der allseits beliebte Rolf-Zuckowski-Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei".

Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind die Alphornbläser vom Olympiapark, die das Rahmenprogramm bestreiten werden.

Die Giesinger Kirchen werden von Harald Petersen (katholischer Seelsorger in der JVA Stadelheim) und Dr. Lukas Meyer (evangelischer Pfarrer an der Lutherkirche) vertreten, die gemeinsam den ökumenischen Segen erteilen werden.

Und weil es sich mit vollem Bauch besser singt, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Am Kiosk unter der Stehhalle sind Glühwein, Tee, Softdrinks, Bier und die üblichen Stadionsnacks erhältlich.

Eintritt ist frei

Es wird auch wieder verschiedene Fanartikel- und Infostände geben, bei denen knapp zwei Wochen vor Weihnachten das ein oder andere Geschenk gekauft werden kann, wie zum Beispiel das heuer erschienene Buch "Der große Tag der Löwen" zum 60. Jubiläum der Deutschen Meisterschaft des TSV 1860. Wer möchte, kann diesem Geschenk noch eine ganz besondere Note verpassen, denn die Autoren des Buches sind beim Adventssingen dabei und signieren ihr Werk mit Freude.

Der Eintritt ist übrigens frei, jedoch sind Spenden gerne gesehen, da an alle Besucher LED-Kerzen, Wunderkerzen, Nikolausmützen und Liederbücher verteilt werden. Und sollte dabei ein finanzieller Überschuss rausspringen, kommt dieser der Jugend des TSV 1860 und sozialen Einrichtungen im Viertel zugute.

Pyrotechnik ist verboten

Wer vom Adventssingen der Vorjahre noch eine Nikolausmütze, eigene LED-Kerzen oder LED-Teelichter besitzt, wird gebeten, aus Gründen der Nachhaltigkeit, diese wieder mitzubringen.

Und ganz wichtig: "Pyrotechnik ist aus feuerpolizeilichen Gründen verboten", so Martin Scherbel.