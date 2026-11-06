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"Wir wollen den maximalen Erfolg": Für 1860 kommt es nun zur Reifeprüfung

Zwei Siege in Folge hat der TSV 1860 zuletzt geholt und ist in der Tabelle vorgeprescht. Am Sonntag bei Aufsteiger SC Eltersdorf erfolgt die Probe aufs Exempel, ob die Löwen schon ein Spitzenteam sind.
Matthias Eicher |
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"Gewisse Extramotivation": Löwen-Trainer Kayabunar spürt, dass er nun "eine gute Einheit geformt" hat.
"Gewisse Extramotivation": Löwen-Trainer Kayabunar spürt, dass er nun "eine gute Einheit geformt" hat. © IMAGO/Ulrich Wagner

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