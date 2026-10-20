"Wir sind frei und Ismaik ist Geschichte" – aber ist die Gefahr für 1860 wirklich gebannt?

Löwen-Präsident Gernot Mang ärgert sich bei "Blickpunkt Sport" über die Derby-Pleite. Er glaubt nicht mehr an juristische Feldzüge von Hasan Ismaik, der "1860 in die Insolvenz getrieben" habe, und betont: "Wir sind rechtssicher."

20. Oktober 2026 - 06:00 Uhr

Gernot Mang und Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner