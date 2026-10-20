AZ-Plus

"Wir sind frei und Ismaik ist Geschichte" – aber ist die Gefahr für 1860 wirklich gebannt?

Löwen-Präsident Gernot Mang ärgert sich bei "Blickpunkt Sport" über die Derby-Pleite. Er glaubt nicht mehr an juristische Feldzüge von Hasan Ismaik, der "1860 in die Insolvenz getrieben" habe, und betont: "Wir sind rechtssicher."
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Gernot Mang und Hasan Ismaik.
Gernot Mang und Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar