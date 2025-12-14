Mit einer "Mega-Leistung" holt der TSV 1860 in einem denkwürdigen Oberbayern-Duell in Ingolstadt den vierten Sieg in Folge. "Unser bisher bestes Spiel" spült die Löwen zwar ins Aufstiegsrennen, doch nun fallen gleich mehrere Spieler aus.

Die Löwen feiern mit den grob geschätzt 7000 Löwen-Fans im Ingolstädter Sportpark den Auswärtssieg, der gefühlt ein Heimerfolg ist.

Gekämpft. Geschüttelt. Gewirbelt. Gedreht. Verschanzt. Triumphiert. Teuer bezahlt. So oder so ähnlich geht die Mini-Zusammenfassung des Duells Schanzer gegen Sechzig aus der Sicht der Löwen. Hörte man Markus Kauczinski nach dem vollbrachten Wunderwerk zu, klangen seine Worte für den ganzen Wahnsinn auf dem Rasen wie die eines begeisterten Sechzger-Fans.

"Das war heute eine Mega-Leistung, das mussten wir feiern", sagte ein sichtlich euphorisierter Trainer des TSV 1860 nach dem packenden 2:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt und kam angesichts der ganzen Siegesserie zu dem scheinbar erstaunlichen Ergebnis: "Wir haben spielerisch und kämpferisch unser bisher bestes Spiel gemacht. Wir haben totale Mentalität gezeigt!" Der Lohn: Drei Punkte, vierter Sieg in Serie, mittendrin im Aufstiegsrennen mit der halben Liga – und das alles zelebrierten sie frenetisch auf dem Spielfeld und vor der prall gefüllten Gäste-Kurve inklusive Siegerfoto.

1860 liefert Sahneleistung in Sachen Biss, Kampfgeist, Spielwitz und Stabilität

Tatsächlich ist der Einschätzung des TSV-Trainers nicht viel hinzuzufügen, denn: Wenngleich längst nicht alles in allen Bereichen perfekt lief für die Blauen, etwa beim 0:1-Rückstand durch Kaygin (20.) oder eine Vielzahl vergebener Chancen. Die Giesinger lieferten – und zwar im Kollektiv – eine Sahneleistung in Sachen Biss, Kampfgeist, offensivem Spielwitz und defensiver Stabilität ab – am Ende sogar über zwanzig Minuten plus irre elf Minuten Nachspielzeit in Unterzahl.

Spiel gedreht: Direkt vor dem Löwen-Block verwertet Patrick Hobsch (Mitte) eine Volland-Flanke zum 2:1 für den TSV 1860. © IMAGO/Stefan Bösl

Man kann die Mannschaftsteile ebenso durchgehen wie die einzelnen Spieler: Thomas Dähne sicherte den Sieg durch drei, vier Glanzparaden und unzählige abgefangene Bälle, sodass nicht ins Gewicht fiel, dass er einmal folgenlos an der Kugel vorbeigerauscht war. Der Innenverteidiger-Dreierriegel Sean Dulic, Max Reinthaler und Siemen Voet sorgte einmal mehr dafür, dass man Kapitän Verlaat auf dem Rasen nicht vermissen musste. Im Mittelfeld liefen und kämpften die Giesinger, angeführt von dem durch Kauczinski urplötzlich reingeworfenen und wiedererstarkten Kampf-Löwen Philipp Maier, bis zum Umfallen in der 90.+11. Minute.

Hobsch frohlockt: "Absolut verrückter Tag, absolut verrücktes Spiel!"

In der Offensive wirbelten Spielmacher Kevin Volland und der Power-Sturm Sigurd Haugen und Patrick Hobsch genauso, wie sie fighteten. Klar, dass der zuletzt bestens harmonisierende Doppelsturm Haugen (41.) und Hobsch (58.) einmal mehr für die Tore sorgte. "Die Jungs haben eindrucksvoll zusammengestanden und haben zusammen gekämpft, das war mega", sagte Kauczinski und holte damit zu einem General-Lob aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Matchwinner Hobsch wurde ebenfalls mehr als deutlich: "Absolut verrückter Tag heute, absolut verrücktes Spiel! Wir sind natürlich überglücklich, nachdem wir dann eine halbe Stunde in Unterzahl waren, mit Nachspielzeit, dass wir das Ding so gut wegverteidigt haben."

Angeschlagen und Gelb-Rot kassiert: Kevin Volland (MItte) wird von Schiedsrichter Florian Lechner (r.) vom Platz gestellt. Eine Entscheidung, die vor allem die Blauen um Sigurd Haugen (l.), der später verletzt ausgewechselt werden musste, nur schwer verstehen können. © sampics

Und sein Siegtreffer? "Kevin macht es überragend, wie er den Ball reinhebt, dass es für einen Stürmer einfach geil ist: Du kannst in den Ball reingehen, der Verteidiger steht schon." Zack, drin war das Ding.

Voet und Volland fallen gegen Verl aus, Bangen um ausgeknockten Haugen

Beide Klubs wie Fanlager sprechen dem Oberbayern-Duell ja gerne mal den Derby-Charakter ab, doch dieses Aufeinandertreffen hatte alles, was ein solcher Vergleich zweier Rivalen braucht – und noch mehr. Zum Leidwesen der Löwen könnte sie der Auswärtserfolg noch teuer zu stehen bekommen, denn: Voet fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte im Jahresendspurt gegen den SC Verl (Samstag, 16.30 Uhr). Volland und Haugen erwischte es noch schlimmer, wobei Vollands Ausfall bereits durch die Gelb-Rot-Sperre feststeht. Ob Haugen beim Zusammenprall mit FCI-Keeper Kai Eisele mehr wiederfuhr als "nur" ein abgebrochener Zahn ist derzeit ebenso offen wie ein Einsatz gegen den Sportclub.

Jetzt sind zwei freie Tage angesagt – zum Genießen und Wunden lecken.