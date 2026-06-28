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Nach AZ-Infos hat 1860-Boss Manfred Paula Mannschaft und Mitarbeiter nicht über die Insolvenz informiert.
Matthias Eicher |
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Wehende Fahnen beim 1860-Trainingsauftakt - zwei Wochen später läuft die Insolvenz der KGaA. Geschäftsführer Paula (dahinter Trainer Kayabunar und Torwarttrainer Eicher, v.l.) soll sämtliche Mitarbeiter nicht frühzeitig informiert haben.
Wehende Fahnen beim 1860-Trainingsauftakt - zwei Wochen später läuft die Insolvenz der KGaA. Geschäftsführer Paula (dahinter Trainer Kayabunar und Torwarttrainer Eicher, v.l.) soll sämtliche Mitarbeiter nicht frühzeitig informiert haben. © sampics

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