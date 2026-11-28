Der TSV 1860 feiert einen erfolgreichen Jahresabschluss gegen den FC Schweinfurt 05 und überwintert als Zweiter. Wird im Winter nochmal nachgelegt? Präsident Gernot Mang äußert sich.

Mit diesem Ergebnis lässt es sich beruhigt in den Winterschlaf gehen! Am Freitagabend feierte der TSV 1860 gegen den FC Schweinfurt 05 einen verdienten 4:2-Sieg. Da die Partien von Tabellenführer Memmingen in Ansbach sowie vom Verfolger TSV Buchbach in Eichstätt witterungsbedingt abgesagt wurden, überwintern die Löwen als Tabellenzweiter mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter.

Das reicht den Münchnern aber noch lange nicht! Vergangene Woche hat 1860-Präsident Gernot Mang auf dem AZ-Sofa offiziell den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Damit es damit aber auch klappt, wird im Winter womöglich nochmal nachgebessert.

AZ-Info: Hier will Sechzig im Winter nachbessern

Im Fokus steht nach der schweren Verletzung von Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss) ein zentraler Mittelfeldspieler, doch auch im Sturm wollen sich die Löwen nach AZ-Informationen verbessern. "Wir schauen uns die Mannschaft an, vielleicht werden wir uns an der einen oder anderen Stelle noch verstärken", sagte Präsident Gernot Mang beim BR am Freitagabend am Rande des Heimspiels gegen den FC Schweinfurt.

Ob sich das Transfer-Vorhaben der Sechzger umsetzen lässt, wird sich zeigen. Nach AZ-Informationen hat der Klub derzeit sogar Sorgen, das erhoffte Winter-Trainingslager im Süden zu finanzieren. Im Winter bleibt Mang und seinen Kollegen in der Vereinsführung aber Zeit, die dafür benötigten Mittel aufzutreiben. Ob das gelingt, wird sich zeigen.