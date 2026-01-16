Der TSV 1860 verzichtet Stand jetzt auf Winter-Neuzugänge – und geht damit im Aufstiegsrennen einen anderen Weg. "Wir schauen uns nicht um, wir informieren uns nur", sagt Boss Manfred Paula.

Brauchen wir noch jemanden oder nicht? 1860-Geschäftsführer Manfred Paula (l.) und Löwen-Trainer Markus Kauczinski während des Trainingslagers in Belek.

Winter-Verstärkungen gefällig? Nein, danke, scheint der TSV 1860 beschlossen zu haben: Bisher haben die Sechzger noch nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und das, obwohl für den Rückrundenstart gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, Grünwalder Stadion) voraussichtlich etwa eine gesamte Mannschaft ausfallen wird.

"Unsere Möglichkeiten im Winter sind begrenzt. Wir schauen uns nicht um, wir informieren uns nur", erklärte Sport-Boss Manfred Paula im Trainingslager in Belek, der 61-Jährige wolle die Situation aber "von Woche zu Woche neu bewerten". Dennoch ist es bisher ruhig an der weiß-blauen Transfer-Front.

1860 schaut sich nach Ersatz für Deniz und Haugen um

Nach AZ-Informationen hatte sich 1860 allerdings durchaus damit beschäftigt, Ersatz für den monatelang ausfallenden Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss) und den pfeilschnellen Top-Torjäger Sigurd Haugen (sieben Saisontore), der aufgrund seines Kieferbruchs noch etwa vier Wochen fehlen wird, zu holen. Ob der risikobehaftete Weg, auf den breiten Kader plus hochgezogene Junglöwen zu setzen, im Aufstiegsrennen am Ende belohnt wird? Gleichzeitig sind winterliche Verstärkungen traditionell schwer zu finden, da die allseits gesuchten Soforthelfer zumeist rar wie teuer sind.

Ein Blick auf die Konkurrenz der Giesinger zeigt: Alle anderen Aufstiegsaspiranten setzen trotzdem auf Neuzugänge und haben innerhalb des Winter-Transferfensters nachgelegt.

Direkte Löwen-Konkurrenz hat kollektiv nachgebessert

Auftakt-Gegner Essen hat Stand jetzt mit Verteidiger Ben Hüning (21, BVB II) und Offensivspieler Danny Schmidt (22, Fortuna Düsseldorf) nachgelegt, die Personalplanungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Zur Wahrheit gehört auch: Laut "Reviersport" verliert Essen Tom Moustier, wohl an den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.

Prominenter Neuzugang: Lex-Tyger Lobinger verlässt Viktoria Köln und geht in der Rückrunde für den MSV Duisburg an den Start. © IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Spitzenreiter Energie Cottbus hat Abwehrspieler Gianluca Pelzer von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der Tabellen-Zweite SC Verl hat Innenverteidiger Raphael Araoye (21, Bristol City) und Mittelfeldspieler Antonio Foti (22, BVB II) geholt. Aufsteiger MSV Duisburg, der ebenfalls ganz oben mitmischt, hat mit der Verpflichtung von Torjäger Lex-Tyger Lobinger für eine mittlere sechsstellige Ablösesumme ein Ausrufezeichen hinter die eigenen Ambitionen gesetzt und gleich noch Aljaz Casar von Zweitligist Dynamo Dresden geholt. Auch der VfL Osnabrück und Hansa Rostock haben schon zugeschlagen.

Löwen-Tendenz: Es kommt keiner mehr

Der Blick auf die vielen Verletzten der Blauen zeigt aber auch: Eine Reihe von Spielern steht kurz vor dem Comeback, etwaige Winter-Transfers hätten vor allem dann Sinn gemacht, hätte Cheftrainer Markus Kauczinski die Gelegenheit gehabt, diese Akteure im Trainingslager in die Mannschaft einzubauen. Da dies bekanntlich nicht geschehen ist, könnte es gut sein, dass es beim weiß-blauen "Nein, danke" bleibt.