Interview "Win-win-Situation für alle Parteien": Heldt verrät Insides zur Volland-Rückkehr zum TSV 1860

Am Samstag kehrt Horst Heldt mit Union Berlin zum Gastspiel beim FC Bayern zurück nach München. Vor dem Duell erklärt der Ex-Löwe im AZ-Interview, warum der Volland-Deal eine Win-win-Situation für alle Seiten war.

20. März 2026 - 12:36 Uhr

War an der Rückkehr von Kevin Volland zum TSV 1860 beteiligt: Union-Boss Horst Heldt. © IMAGO