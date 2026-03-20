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Interview

"Win-win-Situation für alle Parteien": Heldt verrät Insides zur Volland-Rückkehr zum TSV 1860

Am Samstag kehrt Horst Heldt mit Union Berlin zum Gastspiel beim FC Bayern zurück nach München. Vor dem Duell erklärt der Ex-Löwe im AZ-Interview, warum der Volland-Deal eine Win-win-Situation für alle Seiten war.
Kilian Kreitmair |
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War an der Rückkehr von Kevin Volland zum TSV 1860 beteiligt: Union-Boss Horst Heldt.
War an der Rückkehr von Kevin Volland zum TSV 1860 beteiligt: Union-Boss Horst Heldt. © IMAGO

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