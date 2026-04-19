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Wildmoser junior erinnert sich: "Lorant war beleidigt und hat sich in der AZ dann revanchiert"

Zusammen mit Karl-Heinz Wildmoser führte Werner Lorant den TSV 1860 trotz aller Streitigkeiten in ungeahnte sportliche Sphären. "Der Werner war ein Geschenk Gottes" erinnert sich Wildmoser-Sohn Heinzi.
Florian Kinast |
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Karl-Heinz Wildmoser und Werner Lorant.
Karl-Heinz Wildmoser und Werner Lorant. © imago sportfotodienst

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