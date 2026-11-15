Wildbieseln in Giesing? Der TSV 1860 München hat jetzt 24 Antworten

Der TSV 1860 stellt Pissoirs außerhalb des Stadions auf, um auf Anwohnerärger zu reagieren. Wie das Projekt entstanden ist, warum es ein Vorbild für andere Viertel werden könnte, wie die Lokalpolitik reagiert. Und wie es nun weitergehen soll. Die AZ erklärt die Lage.

15. November 2026 - 14:14 Uhr

Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON