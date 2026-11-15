AZ-Plus

Wildbieseln in Giesing? Der TSV 1860 München hat jetzt 24 Antworten

Der TSV 1860 stellt Pissoirs außerhalb des Stadions auf, um auf Anwohnerärger zu reagieren. Wie das Projekt entstanden ist, warum es ein Vorbild für andere Viertel werden könnte, wie die Lokalpolitik reagiert. Und wie es nun weitergehen soll. Die AZ erklärt die Lage.
Felix Müller
Felix Müller |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder.
Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar