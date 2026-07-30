Nach dem Aus von "die Bayerische" als Hauptsponsor hat der TSV 1860 einen neuen Partner.

Nun ist der Name des neuen Hauptsponsors des TSV 1860 offiziell. Es ist die Dialog Versicherung, die zur Generali-Versicherung gehört. Das verkündeten die Giesinger auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in Person von Präsident Gernot Mang im Pressestüberl am Trainingsgelände.

Mang freut sich über Sponsoring

"Wir sind stolz, mit der Dialog einen starken, verlässlichen und zukunftsorientierten Partner an unserer Seite zu wissen", so Mang: "Gemeinsam wollen wir den TSV München von 1860 weiterentwickeln, neue Perspektiven schaffen und die Zukunft unseres Vereins mit Mut, Vertrauen und Begeisterung gestalten."

Tamara Pagel, Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen, meint: "Ein Neuanfang gelingt nur mit Menschen und Partnern, die an gemeinsame Ziele glauben. Als Unternehmen mit Sitz in München fühlen wir uns mit dem Verein eng verbunden. Der TSV München von 1860 steht wie kaum ein anderer Verein für Leidenschaft, Zusammenhalt und den Mut, auch schwierige Phasen erfolgreich zu meistern."

Ab sofort nicht mehr auf den Outfits des TSV 1860: Der Versicherer "die Bayerische". © IMAGO

"die Bayerische" schied als Hauptsponsor aus

Zuvor war "die Bayerische" als Hauptsponsor direkt nach dem Lizenz-Knall ausgeschieden. "Wir haben die Zusammenarbeit als Hauptsponsor beendet und dabei bleibt es auch", bekräftigte CEO Martin Gräfer jüngst gegenüber der AZ.

Schon am Mittwoch war vom Versicherer aus dem Stadtteil Perlach am Trainingsgelände nichts mehr zu sehen. Die Werbebanner wurden abgehängt und auch auf den Trainingsoutfits war "die Bayerische" verschwunden.

Sponsoringhöhe wohl im mittleren sechsstelligen Bereich

Was die Höhe des Sponsorings angeht, ist von einem Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich die Rede – Geld, das die Giesinger beim Neustart ohne Investor Hasan Ismaik durchaus gebrauchen können.

Die Dialog ist der Maklerversicherer der Generali in Deutschland und steht, so schreiben es die Giesinger in der Pressemitteilung, "für partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern und konzentriert sich auf passgenaue Versicherungs- und Vorsorgelösungen".