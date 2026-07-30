AZ-Plus

Wieder ein Versicherer: Mang verkündet Namen des neuen Hauptsponsors des TSV 1860

Nach dem Aus von "die Bayerische" als Hauptsponsor hat der TSV 1860 einen neuen Partner.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Tamara Pagel (Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen) und Gernot Mang bei der Vorstellung.
Tamara Pagel (Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen) und Gernot Mang bei der Vorstellung. © Michael Boegl

Nun ist der Name des neuen Hauptsponsors des TSV 1860 offiziell. Es ist die Dialog Versicherung, die zur Generali-Versicherung gehört. Das verkündeten die Giesinger auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in Person von Präsident Gernot Mang im Pressestüberl am Trainingsgelände. 

Mang freut sich über Sponsoring

"Wir sind stolz, mit der Dialog einen starken, verlässlichen und zukunftsorientierten Partner an unserer Seite zu wissen", so Mang: "Gemeinsam wollen wir den TSV München von 1860 weiterentwickeln, neue Perspektiven schaffen und die Zukunft unseres Vereins mit Mut, Vertrauen und Begeisterung gestalten."

Tamara Pagel, Vorstandsvorsitzende der Dialog Versicherungen, meint: "Ein Neuanfang gelingt nur mit Menschen und Partnern, die an gemeinsame Ziele glauben. Als Unternehmen mit Sitz in München fühlen wir uns mit dem Verein eng verbunden. Der TSV München von 1860 steht wie kaum ein anderer Verein für Leidenschaft, Zusammenhalt und den Mut, auch schwierige Phasen erfolgreich zu meistern."

Ab sofort nicht mehr auf den Outfits des TSV 1860: Der Versicherer "die Bayerische".
Ab sofort nicht mehr auf den Outfits des TSV 1860: Der Versicherer "die Bayerische". © IMAGO

"die Bayerische" schied als Hauptsponsor aus

Zuvor war "die Bayerische" als Hauptsponsor direkt nach dem Lizenz-Knall ausgeschieden. "Wir haben die Zusammenarbeit als Hauptsponsor beendet und dabei bleibt es auch", bekräftigte CEO Martin Gräfer jüngst gegenüber der AZ.

Schon am Mittwoch war vom Versicherer aus dem Stadtteil Perlach am Trainingsgelände nichts mehr zu sehen. Die Werbebanner wurden abgehängt und auch auf den Trainingsoutfits war "die Bayerische" verschwunden.

Sponsoringhöhe wohl im mittleren sechsstelligen Bereich

Was die Höhe des Sponsorings angeht, ist von einem Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich die Rede – Geld, das die Giesinger beim Neustart ohne Investor Hasan Ismaik durchaus gebrauchen können.

Die Dialog ist der Maklerversicherer der Generali in Deutschland und steht, so schreiben es die Giesinger in der Pressemitteilung, "für partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern und konzentriert sich auf passgenaue Versicherungs- und Vorsorgelösungen".

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Peterauslaim vor 40 Minuten / Bewertung:

    Schon wieder werden Einnahmen nicht deutlich genannt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FredC2 vor einer Stunde / Bewertung:

    Keine Glückspiels- oder Waffenwerbung - und vor allem nicht die Ergo . Paßt also!
    Wobei, Werbung für eine echte Saftfirma hätte auch ganz gut gepaßt (;>)

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.