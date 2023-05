Wie TSV-1860-Fans den Fanshop von Investor Hasan Ismaik umgehen

Wegen seiner Verbindung zu Investor Hasan Ismaik und liebloser Designs gilt der offizielle TSV-1860-Fanshop bei vielen Löwen-Anhängern als verpönt. Aus dem Umfeld der Sechzger sind zuletzt diverse alternative Shops entstanden. Die AZ gibt einen Überblick für Trikotsammler, Schnäppchenjäger und Freunde von Kunstdrucken.

München – Ab 35,97 Euro gibt es aktuell auf tsv1860-shop.de Trikots der gerade zu Ende gehenden Saison. Man ist offenbar nicht alles los geworden. Mal wieder.

Ein Grund dafür könnte sein, dass der offizielle Fanshop der Sechzger bei sehr vielen Löwen-Fans unbeliebt ist – und von vielen sogar bewusst boykottiert wird.

TSV-1860-Fanartikel: Darum ist der offizielle Shop unbeliebt

Einer, der offensiv eben dafür wirbt, sich anderswo mit Fanartikeln einzudecken, ist Benedikt Niedergünzl vom Verein „Kreative für Sechzig“. Im Gespräch mit der AZ sagt er: "Fans, die den Verein lieben und die Seele dessen verstanden haben, können die Emotionen, die mit dem Verein zusammenhängen ganz anders transportieren, als irgendeine externe Design-Agentur, die lieblose Merchandise-Vorschläge bringt und Gartenzwerge verkauft."

Der 40-Jährige und sein Verein unterstützen mit ihren ehrenamtlichen künstlerischen Arbeiten den TSV München von 1860 e.V. – also die Ehrenamtlichen-Sparte und nicht die Profifußball-Firma KGAA oder Hasan Ismaik.

Benedikt Niedergünzl vom Verein "Kreative für Sechzig". © Sebastian Huber

2012: Hasan Ismaik kaufte Merchandising-Rechte vom TSV 1860

Seit 2012 stecken Löwen-Fans in einem Zwiespalt. Damals kaufte Hasan Ismaik die Merchandising GmbH der TSV 1860 KGaA für eine Million Euro ab. Doch Fanartikel spielen in dem Leben vieler Fußballfans eine große Rolle. Was früher nur der Schal und das Trikot waren, sind heute Mützen, Jacken, Bettwäsche und Schlüsselanhänger.

Seit dem Kauf der Merchandising GmbH erhält Ismaik für mindestens zehn Jahre, maximal 20 Jahre, jedes Jahr 120.000 Euro des Gewinnes. Der Restbetrag wird 50/50 zwischen ihm (HI Squared) und der KGaA aufgeteilt.

TSV 1860: Beim Hauptverein kommt nichts von den Fanartikel-Einnahmen an

"Beim Hauptverein kommt nichts an, dieser trägt aber das gesamte Nachwuchsleistungszentrum", kritisiert Niedergünzl. Die Fans betonen, dass die Profifußball-Abteilung in den vergangenen Jahren enorm von der guten Nachwuchsarbeit, die im e.V. geleistet wird, profitiert habe.

Mit Marco Hiller, Niklas Lang, Semi Belkahia, Fabian Greilinger, Dennis Dressel oder Leandro Morgalla schafften zahlreiche Junglöwen den Sprung in die erste Mannschaft.

Die Sechzger-Badehose. © Kreative für Sechzig

TSV-1860-Fanshops: Konflikt zwischen Fanszene und Hasan Ismaik

Zunder bekommt der Konflikt zwischen Fanszene und Fanartikel-Shop wohl auch durch den Mann an der Spitze, den überaus unbeliebten Statthalter Ismaiks. Antony Power ist Geschäftsführer der TSV 1860 Merchandising GmbH und damit Herr über alle Fan-Artikel.

Ein Problem, findet nicht nur Niedergünzel. Power hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Privatpersonen oder Fanclubs aus dem 1860-Kreis verklagt und dadurch für negative Stimmung bei den Fans gesorgt.

TSV 1860: Alternative Fanshops immer beliebter

Das Kaufen von Produkten aus besagtem Fanshop ist bei Löwenfans recht verpönt, zumal eben auch noch die Designs als besonders lieblos gelten. Immer beliebter sind deshalb die alternativen Online-Fanshops geworden – und das Entwerfen von besonderen Sammlerstücken. Der Verein "Kreative für Sechzig" veranstaltet an diesem Samstagabend, 20. Mai, ab 17 Uhr seine zweite Ausstellung in der Ambar in Giesing (Tegernseer Landstraße 25).

Dort werden Illustrationen, Fotografien, Shirts und Gemälde mit Bezug zu den Löwen ausgestellt. Neben reichlich Essen und kühlen Getränken wird es auch wieder eine Tombola sowie Special Guests aus der Musikszene geben. "Der Erlös fließt komplett an den Verein", sagt Benedikt Niedergünzl. Die Kreativen für Sechzig beliefern außerdem den bereits etablierten mit ihren Designs.

Eine TSV 1860-Fanzeichnung von Dirk Härle. © Kreative für Sechzig

Die "Wir sind der Verein"-Motive sind bei den Fans sehr beliebt. Im Shop gibt es neben Shirts auch Badehosen, Polos, Sporttaschen und vieles weitere. Die Preise liegen im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Euro. Noch ganz neu ist der Online-Shop , welcher letzte Woche online gegangen ist.

"Durch die Gestaltung und Herstellung verschiedener Artikel wollen Sie ihre Verbundenheit zur Stadt und der bayerischen Kultur nach außen tragen", heißt es in der Ankündigung des Shops. Die damit verbundenen Einnahmen sollen gezielt in die Löwenfanszene sowie in den Gesamtverein TSV 1860 München fließen. Darüber hinaus sollen auch immer wieder karitative Projekte in Form von Spenden profitieren. In dem Shop können derzeit Pullover, T-Shirts, Polos, Strampler und Mützen erworben werden.

TSV-1860-Fanartikel unterstützen Amateure und Nachwuchs

Weitere Artikel sollen künftig folgen. Ein Polo mit einem Sechzger-Stadion-Stick kostet beispielsweise 34,99 Euro.Auch die "Freunde des Sechzgerstadions" wollen das Stadion der Löwen als „Marke“ stärken und haben schon länger ein Stadion-Logo entwickelt.

In ihrem Shop bekommen Fans für kleines Geld jede Menge Fanartikel, wie Pullover, Shirts, Schals, Beutel und Schlüsselbänder. Die Tragetasche "Sechzger Stadion" kostet 6 Euro, ein T-Shirt gibt es ab 16,85 Euro.

Wer nicht auf Trikots und Trainingsklamotten verzichten möchte, wird im fündig. Sämtliche Artikel, die hier verkauft werden, stammen direkt aus dem Lager der verschiedenen Löwen-Teams. Die Verkäufe dienen ausschließlich dazu, die Mannschaften zu finanzieren, so wurden bereits Winter-Trainingslager der Amateure unterstützt.

Eine Trikothose aus dem Jahr 2019 kostet 9,99 Euro. Das Auswärtstrikot aus der Saison 2017 gibt es für 44,99 Euro zu kaufen. Ausnahmsweise also sogar ein paar Euro teurer als der aktuelle Ausverkauf in Tony Powers Fanshop. Aber, so werden es wohl viele Löwen sehen: Man weiß halt auch, was mit dem Geld geschieht.