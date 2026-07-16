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Wie sieht der neue Löwen-Kader aus? 1860-Präsident Mang verspricht "konkrete Neuigkeiten"

AZ exklusiv: 1860-Präsident Mang spricht über den Neustart der Löwen, die "Strukturen Schritt für Schritt neu aufbauen" und von der KGaA anmieten wollen. Der Countdown läuft, es bleiben Risiken.
Matthias Eicher |
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Präsident Gernot Mang hat mit dem Neuaufbau beim TSV 1860 derzeit alle Hände voll zu tun.
Präsident Gernot Mang hat mit dem Neuaufbau beim TSV 1860 derzeit alle Hände voll zu tun. © IMAGO/Frank Hoermann

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