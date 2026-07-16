Exklusiv Wie sieht der neue Löwen-Kader aus? 1860-Präsident Mang verspricht "konkrete Neuigkeiten"

AZ exklusiv: 1860-Präsident Mang spricht über den Neustart der Löwen, die "Strukturen Schritt für Schritt neu aufbauen" und von der KGaA anmieten wollen. Der Countdown läuft, es bleiben Risiken.

16. Juli 2026 - 07:16 Uhr

Präsident Gernot Mang hat mit dem Neuaufbau beim TSV 1860 derzeit alle Hände voll zu tun. © IMAGO/Frank Hoermann