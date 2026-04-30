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"Wie in der C-Jugend trainieren": Kauczinski sieht klare Rückschritte beim TSV 1860

TSV-1860-Coach Markus Kauczinski fordert vor dem Duell mit Schlusslicht Schweinfurt am Samstag "Einsatz und Konstanz" – und eine Rückbesinnung auf die Basics: "Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen".
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Aktuell nicht zufrieden mit seinen Spielern: Trainer Markus Kauczinski.
Aktuell nicht zufrieden mit seinen Spielern: Trainer Markus Kauczinski. © IMAGO

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