AZ-Plus

Wie geht es nach der Insolvenz weiter? TSV 1860 hat noch Schulden beim FC Bayern

Die Verhandlungen über die Zukunft der KGaA sollen zeitnah beginnen. Im Fall einer Liquidation müssen auch noch Altschulden beglichen werden. Ismaik droht schon mal mit "rechtlicher Aufarbeitung".
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Schwere Tage für Manfred Paula: Die Insolvenz ist eingeleitet, gleichzeitig muss der Geschäftsführer schon am Kader der Zukunft basteln.
Schwere Tage für Manfred Paula: Die Insolvenz ist eingeleitet, gleichzeitig muss der Geschäftsführer schon am Kader der Zukunft basteln. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar