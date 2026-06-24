Wie geht es nach der Insolvenz weiter? TSV 1860 hat noch Schulden beim FC Bayern

Die Verhandlungen über die Zukunft der KGaA sollen zeitnah beginnen. Im Fall einer Liquidation müssen auch noch Altschulden beglichen werden. Ismaik droht schon mal mit "rechtlicher Aufarbeitung".

24. Juni 2026 - 18:04 Uhr

Schwere Tage für Manfred Paula: Die Insolvenz ist eingeleitet, gleichzeitig muss der Geschäftsführer schon am Kader der Zukunft basteln. © IMAGO/Ulrich Wagner