"Widme ich ihm bis heute": Das traurige Geheimnis hinter Hobschs Himmels-Jubel beim TSV 1860

Über seinen Fingerzeig und ein Tattoo bleibt der Löwen-Stürmer mit einem verunglückten Freund Max in Kontakt. In der AZ erzählt er zudem über sein Weihnachten und von einem Kult-Nikolauskostüm.
Matthias Eicher |
Ein Ritual bei Patrick Hobsch: Nach jedem Tor zeigt der Stürmer des TSV 1860 in den Himmel.
