AZ-Plus

Werners Wechselgedanken: Was tut sich noch im Kader des TSV 1860?

Nach dem für Sechzig gelungenen Saison-Start nähert sich das Ende des Transferfensters. Geschäftsführer Werner lässt sich nicht in die Karten schauen, doch es könnte sich noch etwas tun.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sechzigs Geschäftsführer Christian Werner hat einen Top-Kader zusammengestellt. Noch ist seine Arbeit aber nicht beendet.
Sechzigs Geschäftsführer Christian Werner hat einen Top-Kader zusammengestellt. Noch ist seine Arbeit aber nicht beendet. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar