Werners Wechselgedanken: Was tut sich noch im Kader des TSV 1860?

Nach dem für Sechzig gelungenen Saison-Start nähert sich das Ende des Transferfensters. Geschäftsführer Werner lässt sich nicht in die Karten schauen, doch es könnte sich noch etwas tun.

25. August 2025 - 15:30 Uhr

Sechzigs Geschäftsführer Christian Werner hat einen Top-Kader zusammengestellt. Noch ist seine Arbeit aber nicht beendet. © sampics