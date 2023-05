"Werde im Herbst wieder aufschlagen" – TSV-1860-Kapitän Lex vor finalem Heimspiel

Gegen Waldhof Mannheim wird TSV-1860-Kapitän Stefan Lex sein letztes Heimspiel im Löwen-Trikot bestreiten. Für die Zeit danach hat er bereits genaue Pläne.

München – Marius Willsch ist rechtzeitig für ein letztes Spiel vor der Stehhalle fit geworden. "Wenn es die Möglichkeit gibt, kann er zum Spielen kommen", betonte Trainer Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz. Zusammen mit ihm und Marcel Bär wird sich auch Stefan Lex verabschieden. "Ich wollte erhobenen Hauptes aufhören können und nicht immer nur mitgeschleppt werden", nannte er als Hauptgrund für sein Karriereende. Das und der Negativlauf, der den TSV 1860 den Aufstieg kostete, hätten Lex den Spaß genommen, weiterzumachen.

"Er hat lange für und mit dem Verein gelitten" – TSV-Team gönnt Lex das Karriereende

Der Kapitän kam im Sommer 2018, nach dem Aufstieg in die 3. Liga, aus Ingolstadt. Für die Löwen bestritt Lex 182 Partien, in denen ihm 36 Tore und 52 Vorlagen gelangen. Einzig der Aufstieg in die 2. Bundesliga blieb Lex verwehrt. "Wir waren die letzten Jahre knapp dran, sind zweimal Vierter geworden. Da hat echt nicht viel gefehlt."

Seine Teamkollegen, wie Torhüter Marco Hiller, werden Lex vermissen, gönnen ihm aber seinen Ruhestand: "Ich denke, der Lexi hat es sich verdient. Er hat hier lange für und mit dem Verein gelitten."

"Werde im Herbst wieder aufschlagen" – Lex kündigt TSV-1860-Verbleib an

In Zukunft will der Kapitän seinem Verein aber treu bleiben. "Ich werde im Herbst in einer anderen Funktion wieder bei den Löwen aufschlagen." Bis dahin steht für Stefan Lex noch eine Reise mit dem Wohnmobil nach Kroatien und Italien an.