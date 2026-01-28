Interview "Wenn Sechzig oben mitmischen will": Winkler weist TSV 1860 auf die Schwachstellen hin

Zwei Spiele, zwei Remis für den TSV 1860. Klub-Legende Bernhard Winkler spricht in der AZ über die schwere Situation von Florian Niederlechner und erklärt, was es für eine erfolgreiche Rückrunde braucht.

28. Januar 2026 - 13:13 Uhr

Outet sich in der AZ als Volland-Fan: Löwen-Legende Bernhard Winkler. © IMAGO