Interview "Wenig von der ursprünglichen olympischen Idee": Ski-Löwe Linus Straßer ist ernüchtert

Im AZ-Interview spricht Ski-Löwe Linus Straßer über den Slalom-Auftakt, seinen Bretter-Wechsel und einen enttäuschten Kindheitstraum.

Thomas Becker 15. November 2025 - 11:49 Uhr

Das Slalom-Ass startet für den TSV 1860. © IMAGO/GEPA pictures