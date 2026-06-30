Wechsel nach Nürnberg: Sigurd Haugen verabschiedet sich von TSV-1860-Fans

Sigurd Haugen tritt den Gang in die Regionalliga mit dem TSV 1860 erwartungsgemäß nicht an. Der Top-Torjäger der abgelaufenen Saison läuft künftig für den 1. FC Nürnberg auf.

Servus, Siggi! Sigurd Haugen verlässt den TSV 1860 nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga erwartungsgemäß und wechselt zu Zweitligist 1. FC Nürnberg. Dies gab der Club am Dienstag offiziell bekannt.

Auf Instagram verabschiedete sich der Angreifer mit einem Post von den Fans des TSV 1860. "Die letzten paar Wochen waren auch für mich sehr turbulent. Bei Sechzig gab es immer eine Konstante und das wart ihr Fans. Deswegen bin ich mir sicher, dass 1860 nicht untergeht", schreibt Haugen: "Für mich als Sportler geht die Reise bei euch schweren Herzens aber nicht weiter, da ich die Chance habe, eine neue Herausforderung anzunehmen. Danke für alles, Löwen! Euer Support war außergewöhnlich und ich werde euch immer in guter Erinnerung halten!"

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Der 28-jährige Norweger, der im Sommer vergangenen Jahres nach vorheriger Leihe zu Hansa Rostock von Aarhus nach München gewechselt war, war in der abgelaufenen Saison einer der wenigen Lichtblicke bei den Löwen und wurde mit 16 Saisontreffern Torschützenkönig. "Sigurd Haugen hat seine Torjägerqualitäten in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen und in den letzten zwei Jahren auch in der 3. Liga überzeugt", sagt Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Nürnberg profitierte bei Haugen-Verpflichtung von 1860-Insolvenz

Bei der Verpflichtung habe man auch von der aktuell schwierigen Situation bei 1860 angesichts des anstehenden Insolvenzverfahrens profitiert. "Die Situation bei 1860 hat uns die Möglichkeit geboten, ihn davon zu überzeugen, seinen Weg künftig in Nürnberg fortzusetzen. Wir freuen uns, dass er sich für den Club entschieden hat und seine Stärken ab sofort für den FCN zum Einsatz bringt", so Chatzialexiou.