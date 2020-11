"Was wäre 60 ohne seine Fans?": Neuer Film über den TSV 1860 erscheint

Löwen-Fans, aufgepasst: Im Dezember erscheint ein neuer Dokumentarfilm über den TSV 1860 – im Mittelpunkt stehen die Anhänger des Münchner Traditionsvereins.

München - Der TSV 1860 muss seit Ende Februar aufgrund der Corona-Krise auf seine Fans im Stadion verzichten – dabei zählen die Anhänger doch zum Herzstück des Vereins.

1860-Fan und Regisseur Hubert Pöllmann zeigt in seinem neuen Dokumentarfilm "Was wäre 60 ohne seine Fans? Ein ganz normaler Verein" die Wichtigkeit der Fanunterstützung und gibt Einblicke in das Innenleben der Sechzger.

Auch Michael Köllner ist im neuen Löwen-Film dabei

"Gerade für Drittligisten wie 1860, die vom Zuschauer-Zuspruch leben, ist es elementar wichtig", erklärt Präsident Robert Reisinger im Trailer des Films. "Wir hatten schon sehr viele Spiele im Sechzgerstadion, wo es wichtig war, dass der 12. Mann auf dem Rang war und Gas gegeben hat". Es sei ein Zuspruch, den die Mannschaft braucht und auch mit ihrer Leistung honoriert.

Neben Sebastian Weber (Fanbeauftragter), Josef Wieser (Vorsitzender der Unternehmer für Sechzig) wird unter anderem auch der aktuelle Cheftrainer Michael Köllner im neuen Löwen-Film zu sehen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Es ist bereits der dritte Beitrag von Pöllmann über den TSV 1860. Bereits seine Filme "Männer am Wochenende. Von Frauen und Löwen" (2011) und "Ein Leben ohne 60 ist möglich – aber wozu?" (2018) waren auf den Leinwänden zu sehen.

Ab 6. Dezember gibt es dann sein drittes Werk im kostenpflichtigen Online-Stream auf Vimeo zu sehen. Zu Weihnachten wird es die Dokumentation auch als DVD geben, nach der Pandemie soll der Film dann auch in den Kinos zu sehen sein. Der Erlös des Verkaufs geht an "notleidende Mitglieder".