AZ-Plus

Warum sich der Dressel-Deal des TSV 1860 trotz Kauczinskis Schwärmen noch hinzieht

Nach AZ-Informationen steht die Rückkehr von Dennis Dressel zum TSV 1860 ebenso bevor wie bei Julian Guttau, doch es ist mal wieder kompliziert. Trainer Markus Kauczinski lobt den letztjährigen Ulmer – und muss sich dennoch gedulden.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Im Optimalfall sind der frisch mit dem SSV Ulm abgestiegene Ex-Löwe Dennis Dressel (vorne) und Sechzig-Stürmer Sigurd Haugen (hinten) in der kommenden Saison Teamkollegen auf Giesings Höhen.
Im Optimalfall sind der frisch mit dem SSV Ulm abgestiegene Ex-Löwe Dennis Dressel (vorne) und Sechzig-Stürmer Sigurd Haugen (hinten) in der kommenden Saison Teamkollegen auf Giesings Höhen. © IMAGO/Lucca Fundel

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar