Warum sich der Dressel-Deal des TSV 1860 trotz Kauczinskis Schwärmen noch hinzieht

Nach AZ-Informationen steht die Rückkehr von Dennis Dressel zum TSV 1860 ebenso bevor wie bei Julian Guttau, doch es ist mal wieder kompliziert. Trainer Markus Kauczinski lobt den letztjährigen Ulmer – und muss sich dennoch gedulden.

21. Mai 2026 - 20:52 Uhr

Im Optimalfall sind der frisch mit dem SSV Ulm abgestiegene Ex-Löwe Dennis Dressel (vorne) und Sechzig-Stürmer Sigurd Haugen (hinten) in der kommenden Saison Teamkollegen auf Giesings Höhen. © IMAGO/Lucca Fundel